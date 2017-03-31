Бой между Мозли и Курбановым перенесён на осень

Поединок должен был состояться 5 мая в Екатеринбурге. Теперь же стало известно, что эта встреча переносится на 9 сентября, причиной тому послужила травма руки, полученная американцем, об этом сообщает Allboxing.



Тем не менее это не меняет планов Курбанова выступить на шоу 5 мая. Имя его нового соперника будет объявлено в скором времени.