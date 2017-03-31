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31 марта 2017, 16:55 | Бокс | УНИАН

Усик: Зачем мне думать о сопернике? Я лишь думаю о своей подготовке

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной его поединку против Майкла Хантера, сообщает промоутерская компания братьев Кличко К2.

Украинский боксер провел <nobr>пресс-конференцию</nobr> перед титульным боем в США. Увеличить
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«Я рад, что меня будут показывать на телеканале НВО. Когда я боксировал в Украине, меня спрашивали, когда я буду боксировать в Америке, я отвечал: «Не переживайте, я буду боксировать в Америке и обязательно на НВО».

Также украинец поведал, что ему комфортно заниматься с новым наставником (Расс Анбер — прим. ред.):

«Изменения есть, но не такие масштабные, потому что мало времени для того, чтобы что-то менять. Пройдет поединок и тогда будем смотреть, сейчас все хорошо».

О своем будущем оппоненте Александр Усик предпочел много не говорить:

«Я видел лишь видел лишь один его бой на Олимпиаде. А вообще я не думаю о нем. Естественно, Майкл Хантер — хороший боксер, он бьет двумя руками, он хитрый, но зачем мне им забивать голову? Я лишь думаю о своей подготовке, о дочке, которая пойдет в этом году в школу и мне надо присутствовать там первого сентября».

Как сообщал УНИАН, Александр Усик проведет свой следующий бой против Майкла Хантера-младшего, который состоится 8 апреля в Мэриленде (США). Это будет вторая защита титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее Усик провел на профессиональном ринге 11 боев, все выиграл (10 нокаутом).

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