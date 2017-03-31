Усик: Зачем мне думать о сопернике? Я лишь думаю о своей подготовке
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик ответил на вопросы журналистов на
пресс-конференции, посвященной его поединку против Майкла Хантера, сообщает промоутерская компания братьев Кличко К2.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я рад, что меня будут показывать на телеканале НВО. Когда я боксировал в Украине, меня спрашивали, когда я буду боксировать в Америке, я отвечал: «Не переживайте, я буду боксировать в Америке и обязательно на НВО».
Также украинец поведал, что ему комфортно заниматься с новым наставником (Расс Анбер — прим. ред.):
«Изменения есть, но не такие масштабные, потому что мало времени для того, чтобы
О своем будущем оппоненте Александр Усик предпочел много не говорить:
«Я видел лишь видел лишь один его бой на Олимпиаде. А вообще я не думаю о нем. Естественно, Майкл Хантер — хороший боксер, он бьет двумя руками, он хитрый, но зачем мне им забивать голову? Я лишь думаю о своей подготовке, о дочке, которая пойдет в этом году в школу и мне надо присутствовать там первого сентября».
Как сообщал УНИАН, Александр Усик проведет свой следующий бой против Майкла
Ранее Усик провел на профессиональном ринге 11 боев, все выиграл (10 нокаутом).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter