Помешает ли двукратным чемпионам WSB обладатель Кубка Вела Баркера? Превью к матчу "Астана Арланс" - "Узбек Тайгерс"

Безусловно, главной звездой в составе «Узбек Тайгерс» в субботней встрече с «арланами» будет Хасанбой Дусматов. 23-летний боксер одержал победу на Олимпиаде в Рио. При этом Дусматов стал обладателем Кубка Вэла Баркера.

Правда, до последнего не было известно, выступит ли титулованный спортсмен в Ташкенте. Хасанбой Дусматов был заявлен и на поединок в рамках WSB, и на Кубок Короля в Таиланде (стартует 3 апреля). По последней информации, Дусматов выступит и там, и там. Об этом сообщается на официальном сайте федерации бокса Узбекистана.

В WSB Хасанбой провел 12 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. От «волков» против него выступит Темиртас Жусупов. Боксеры уже встречались во время Всемирной серии бокса прошлого сезона. Тогда, 27 февраля, Дусматов безоговорочно победил «арлана».

В этот раз эта пара будет открывать битву в Ташкенте, и исход может повлиять на дальнейшее развитие событий матчевой встречи. При этом не стоит забывать, что у себя на родине «тигры» выступают всегда на высшем уровне, подходя к боям в полной готовности.

Так что клубу «Астана Арланс» предстоит тяжелая поездка в тыл принципиального врага по рингу. Тем более, что опасность исходит не только от Дусматова.

Например, трудным соперником станет Элнур Абдураимов. Боксер на ЧМ в Дохе завоевал бронзовую медаль, а вместе с ней и путевку на Олимпиаду в Рио. Однако в Бразилию Абдураимов не попал. Вместо него на Игры отправился другой член сборной Хуршид Таджибаев. Против него выступит «волк» Дильмурат Мижитов, который в этом сезоне провел два поединка (одна победа, одно поражение).

В свою очередь, лучшим среди казахстанских боксеров значится Антон Пинчук. Тяжеловес возглавляет рейтинг сильнейших в весовой категории до 91 килограмма. Два поединка, две победы и десять очков в личном зачете.

Как и обычно, встреча будет носить принципиальный характер. Но, помимо этого, «Астана Арланс» сможет решить важную турнирную задачу — выход из группы с первого места. Для этого необходимо одержать победу. И если это удастся, то в активе «волков» будет 15 очков, а это уже недосягаемый результат для остальных команд. В любом случае казахстанский клуб обеспечил себе выход в следующий раунд.

В данный момент на втором месте в группе С с шестью очками находится как раз «Узбек Тайгерс». И «тиграм» просто необходима победа для борьбы с остальными соперниками, которые отстают буквально на пару очков. В общем, все указывает на настоящую разборку.

Команды уже встречались в этом сезоне WSB. В Талдыкоргане сильнее оказались казахстанские боксеры, победившие со счетом 4:1. При этом состав «тигров» изобиловал звездами любительского бокса, в активе некоторых медали с Олимпиады в Рио.

Напомним, матчевая встреча состоится 1 апреля на территории универсального спортивного комплекса в Ташкенте. Начало поединков состоится в 20:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию матчевой встречи в Казахстане можно будет посмотреть только на Vesti.kz.