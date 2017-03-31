Холифилд, Льюис, Кличко и другие легенды мирового бокса могут посетить Конвенцию WBC в Астане

— Как правило, на конвенцию Всемирного боксерского Совета приезжают все боксеры, которые являлись чемпионами организации, чтобы встретиться с участниками форума, ответить на какие-то вопросы и провести свои пресс-конференции. Это своего рода неписаные правила WBC. С учетом данных традиций мы обратились к руководству WBC с вопросом — кого бы они могли предложить из чемпионов, чтобы те приехали в Астану. Нам дали огромный список, в котором были представлены имена таких легендарных боксеров, как Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер-младший, Роберто Дюран, Шугар Рэй Леонард, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и других. Но представители WBC отметили, что с каждым чемпионом будут отдельно разговаривать, учитывать их график передвижений, условия.



Повторюсь: когда называем имена Мэнни Пакьяо или Флойда Мейвезера, то предполагается, что они могут приехать. Это уже работа руководителей WBC, которые должны с ними более подробно обговорить все детали, и ближе к началу работы Конвенции Всемирного боксерского Совета нам будет точно понятно, кто из звезд мирового бокса приедет в Казахстан.



— Правильно ли я Вас понимаю: Флойд Мейвезер-младший сказал представителям WBC о том, что не исключает того, что, возможно, летом может приехать в Казахстан?

— Да, он сказал, что, возможно, приедет, — но будет исходить при этом из своего графика. Допустим, мне лично Эвандер Холифилд сказал: «Я бы хотел, чтобы мою улыбку увидели в Астане». Лейла Али заявила, что ей было бы очень любопытно посетить Казахстан. Что касается легенд, то Леннокс Льюис тоже говорил о том, что с удовольствием приедет. Виталий Кличко ответил нам согласием, сказав: «Конечно, мы же соседи. Почему бы не приехать?». Когда мы с ним встретились во время Конвенции WBC, то Виталий заявил, что очень рад видеть своих земляков и поздравил Казахстан с проведением столь значимого в мире профи-бокса события.



— Давайте по порядку — сейчас свое согласие приехать этим летом дали…

— Флойд Мейвезер-младший, Эвандер Холифилд, Роберто Дюран, Шугар Рэй Леонард, Леннокс Льюис, Виталий Кличко… На самом деле, их было достаточно много, потому что практически все чемпионы, принимавшие участие в последней Конвенции Всемирного боксерского Совета, сказали, что им было бы интересно посетить Казахстан.