Холифилд, Льюис, Кличко и другие легенды мирового бокса могут посетить Конвенцию WBC в Астане
Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин рассказал в интервью корреспонденту республиканского
интернет-портала Sports.kz о том, кто из звезд мирового бокса может стать гостями 55-й Конвенции Всемирного боксерского Совета (WBC), которая пройдет в августе-сентябре этого года в Астане.
— Как правило, на конвенцию Всемирного боксерского Совета приезжают все боксеры, которые являлись чемпионами организации, чтобы встретиться с участниками форума, ответить на
Повторюсь: когда называем имена Мэнни Пакьяо или Флойда Мейвезера, то предполагается, что они могут приехать. Это уже работа руководителей WBC, которые должны с ними более подробно обговорить все детали, и ближе к началу работы Конвенции Всемирного боксерского Совета нам будет точно понятно, кто из звезд мирового бокса приедет в Казахстан.
— Правильно ли я Вас понимаю: Флойд
— Да, он сказал, что, возможно, приедет, — но будет исходить при этом из своего графика. Допустим, мне лично Эвандер Холифилд сказал: «Я бы хотел, чтобы мою улыбку увидели в Астане». Лейла Али заявила, что ей было бы очень любопытно посетить Казахстан. Что касается легенд, то Леннокс Льюис тоже говорил о том, что с удовольствием приедет. Виталий Кличко ответил нам согласием, сказав: «Конечно, мы же соседи. Почему бы не приехать?». Когда мы с ним встретились во время Конвенции WBC, то Виталий заявил, что очень рад видеть своих земляков и поздравил Казахстан с проведением столь значимого в мире
— Давайте по порядку — сейчас свое согласие приехать этим летом дали…
— Флойд
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