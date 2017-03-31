Майки Гарсия: Не считаю победы Ломаченко большим достижением
Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия не впечатлён достижениями на
профи-ринге чемпиона WBO в первом лёгком весе Василия Ломаченко.
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Видимо, что-то случилось...
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«Его победил опытный и крепкий Орландо Салидо. После этого он значительно улучшился. У него большой авторитет, но даже при этом он делает то, что я делал три или четыре года назад. Он не смог победить Салидо, над которым полностью доминировал.
Он завоевал свой второй чемпионский пояс, который я оставил вакантным, и это закончилось тем, что он встретился с Росси Мартинесом, парнем, которого я прежде нокаутировал. Василий его нокаутировал и вдруг стал величайшей звездой бокса
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