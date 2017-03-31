Майки Гарсия: Не считаю победы Ломаченко большим достижением

«Его победил опытный и крепкий Орландо Салидо. После этого он значительно улучшился. У него большой авторитет, но даже при этом он делает то, что я делал три или четыре года назад. Он не смог победить Салидо, над которым полностью доминировал.



Он завоевал свой второй чемпионский пояс, который я оставил вакантным, и это закончилось тем, что он встретился с Росси Мартинесом, парнем, которого я прежде нокаутировал. Василий его нокаутировал и вдруг стал величайшей звездой бокса из-за побед, которых я уже добился? Я не считаю это достижением», — цитирует Гарсию BoxingScene.