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31 марта 2017, 11:49 | Бокс | Чемпионат.com

Майки Гарсия: Не считаю победы Ломаченко большим достижением

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия не впечатлён достижениями на профи-ринге чемпиона WBO в первом лёгком весе Василия Ломаченко.

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки <span class=error>Гарсия</span> не <span class=error>впечатлён</span> достижениями на <nobr>профи-ринге</nobr> чемпиона WBO в первом лёгком весе Василия <span class=error>Ломаченко</span>. Увеличить
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«Его победил опытный и крепкий Орландо Салидо. После этого он значительно улучшился. У него большой авторитет, но даже при этом он делает то, что я делал три или четыре года назад. Он не смог победить Салидо, над которым полностью доминировал.

Он завоевал свой второй чемпионский пояс, который я оставил вакантным, и это закончилось тем, что он встретился с Росси Мартинесом, парнем, которого я прежде нокаутировал. Василий его нокаутировал и вдруг стал величайшей звездой бокса из-за побед, которых я уже добился? Я не считаю это достижением», — цитирует Гарсию BoxingScene.

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