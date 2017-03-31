Как передает Boxingscene.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, бой состоится в казино Palms в Лас-Вегасе.

Palms Casino Resort — развлекательный комплекс, включающий в себя отель, казино, концертный зал на 2500 тысячи зрителей, а также рестораны, бары и ночные клубы.