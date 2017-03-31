Стало известно место проведения боя Шуменов — Дортикос
Определилась площадка, на которой 29 апреля состоится поединок «регулярного» чемпиона мира WBA в первом тяжелом весе казахстанца Бейбута Шуменова и обладателя «временного» титула WBA в этой же категории кубинца Юниера Дортикоса, сообщает Sports.kz.
Как передает Boxingscene.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, бой состоится в казино Palms в
Palms Casino Resort — развлекательный комплекс, включающий в себя отель, казино, концертный зал на 2500 тысячи зрителей, а также рестораны, бары и ночные клубы.
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