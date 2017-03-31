Поединок между Адонисом Стивенсоном и Ношом Монаганом откладывается

Изначально планировалось, что их встреча состоится 29 апреля, однако теперь стало известно, что бой состоится на несколько недель позже. Промоутерам не хватило времени на то, чтобы организовать бой в конце следующего месяца.



Новая дата поединка пока не утверждена, однако есть предположения, что бой может состояться 27 мая, сообщает BoxingScene.