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https://sport.mail.ru/news/boxing/29265789/
31 марта 2017, 10:33 | Бокс | Чемпионат.com

Поединок между Адонисом Стивенсоном и Ношом Монаганом откладывается

Поединок между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBC канадцем Адонисом Стивенсоном (28−1, 23 КО) и американцем Шоном Монаганом (28−0−0, 17 КО) откладывается.

Изначально планировалось, что их встреча состоится 29 апреля, однако теперь стало известно, что бой состоится на несколько недель позже. Промоутерам не хватило времени на то, чтобы организовать бой в конце следующего месяца.

Новая дата поединка пока не утверждена, однако есть предположения, что бой может состояться 27 мая, сообщает BoxingScene.
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