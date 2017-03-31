Поединок между Адонисом Стивенсоном и Ношом Монаганом откладывается
Поединок между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBC канадцем Адонисом Стивенсоном (28−1, 23 КО) и американцем Шоном Монаганом (28−0−0, 17 КО) откладывается.
Изначально планировалось, что их встреча состоится 29 апреля, однако теперь стало известно, что бой состоится на несколько недель позже. Промоутерам не хватило времени на то, чтобы организовать бой в конце следующего месяца.
Новая дата поединка пока не утверждена, однако есть предположения, что бой может состояться 27 мая, сообщает BoxingScene.
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