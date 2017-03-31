Экс-боец MMA сообщил, что Макгрегор и Мейуэзер договорились о бое и назвал поединок «позором для бокса»

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— Публика отвергает бокс как поддельный, фальшивый спорт, — цитирует Uproxx Соннена. — И публика, возможно, права! Тот факт, что можно выставить парня, который никогда не проигрывал в профессиональном боксе, против парня, который никогда не занимался профессиональным боксом, и многие считают, что последний может победить, это позор для спорта.

Если бой Макгрегора с Мейуэзером будет длиться хотя бы 30 секунд, это дискредитирует бокс. Думаю, так и произойде. Если Макгрегор выстоит хотя бы один раунд с Макгрегором, то весь мир бокса — это один ложный миф.