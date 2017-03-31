Том Леффлер: Бой Головкина и Рамиреса стал бы прекрасным вариантом
Промоутер Том Леффлер назвал еще один вариант для своего подопечного Геннадия Головкина в случае перехода во вторую среднюю категорию, сообщает Sports.kz.
«Хильберто Рамирес дерется в апреле, и Боб Арум был очень активен, пытаясь устроить поединок с GGG. Думаю, это был бы прекрасный бой. Мы всегда хотели поехать с Геннадием в Техас. Если бы мы смогли организовать бой Головкина и Рамиреса в Техасе, было бы здорово. Посмотрим, какие у нас будут варианты», — сказал Леффлер в разговоре с корреспондентом Secondsout.com.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter