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31 марта 2017, 9:24 | Бокс | Sports.kz

Том Леффлер: Бой Головкина и Рамиреса стал бы прекрасным вариантом

Промоутер Том Леффлер назвал еще один вариант для своего подопечного Геннадия Головкина в случае перехода во вторую среднюю категорию, сообщает Sports.kz.

«Хильберто Рамирес дерется в апреле, и Боб Арум был очень активен, пытаясь устроить поединок с GGG. Думаю, это был бы прекрасный бой. Мы всегда хотели поехать с Геннадием в Техас. Если бы мы смогли организовать бой Головкина и Рамиреса в Техасе, было бы здорово. Посмотрим, какие у нас будут варианты», — сказал Леффлер в разговоре с корреспондентом Secondsout.com.

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