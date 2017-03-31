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31 марта 2017, 10:01 | Бокс | Vesti.kz

Определилась дата следующего боя Фирузы Шариповой

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова проведет следующий бой уже через неделю, 7 апреля, сообщает AllFight.Ru. Подробности рассказал ее менеджер Сергей Завилейский.

— В рамках подготовки к титульному бою мы решили провести еще один рейтинговый поединок 7 апреля в «Академии бокса» в Москве. Фирузе необходимо поднимать свой рекорд и нарабатывать раунды. Но на наши планы о проведении титульного боя в ближайшее время это никак не влияет, он состоится в ближайшее время, мы к нему очень серьезно готовимся.

— Ранее Вы говорили, что из-за травмы Фируза получила медицинское отстранение и следующий бой пройдет не раньше 22 апреля.

— Медицинское отстранение было на 21 день. Этот срок истек 25 марта. Сегодня Фируза уже провела первый спарринг, который показал, что она находится в отличной физической форме. Конечно, на какой-то крупный бой она выйти не смогла бы, но рейтинговый должна провести легко.

— Уже известна соперница?

— Да, нашей соперницей в этом поединке станет 30-летняя россиянка Виктория Котова. Ранее она занималась боевым самбо, рукопашным боем, кикбоксингом и дзюдо. А сейчас решила сконцентрироваться на профессиональном боксе. Очень интересная соперница для промежуточного боя.

Напомним, 4 марта в Москве Шарипова единогласным решением победила хозяйку ринга Юлию Чернобородову. Позже стало известно, что казахстанка вышла на этот бой с серьезной травмой.

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