Определилась дата следующего боя Фирузы Шариповой

— В рамках подготовки к титульному бою мы решили провести еще один рейтинговый поединок 7 апреля в «Академии бокса» в Москве. Фирузе необходимо поднимать свой рекорд и нарабатывать раунды. Но на наши планы о проведении титульного боя в ближайшее время это никак не влияет, он состоится в ближайшее время, мы к нему очень серьезно готовимся.

— Ранее Вы говорили, что из-за травмы Фируза получила медицинское отстранение и следующий бой пройдет не раньше 22 апреля.

— Медицинское отстранение было на 21 день. Этот срок истек 25 марта. Сегодня Фируза уже провела первый спарринг, который показал, что она находится в отличной физической форме. Конечно, на какой-то крупный бой она выйти не смогла бы, но рейтинговый должна провести легко.

— Уже известна соперница?

— Да, нашей соперницей в этом поединке станет 30-летняя россиянка Виктория Котова. Ранее она занималась боевым самбо, рукопашным боем, кикбоксингом и дзюдо. А сейчас решила сконцентрироваться на профессиональном боксе. Очень интересная соперница для промежуточного боя.

Напомним, 4 марта в Москве Шарипова единогласным решением победила хозяйку ринга Юлию Чернобородову. Позже стало известно, что казахстанка вышла на этот бой с серьезной травмой.