Эрик Молина: Джошуа — настоящее и будущее мирового бокса. Ничего хорошего Кличко не ожидает
Американский тяжеловес Эрик Молина уверен в победе Энтони Джошуа над Владимиром Кличко.
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Видимо, что-то случилось...
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— Джошуа продемонстрировал, что от боя к бою он становится только лучше, быстрее и сильнее. Не хочу проявить неуважение к Владимиру, но ничего хорошего в ринге его не ожидает. Настало время передать эстафету.
Если Энтони пройдет Кличко, что ему вполне по силам, для него останется только один
Напомним, поединок Владимир Кличко — Энтони Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.
10 декабря прошлого года Джошуа досрочно победил Эрика Молину.
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