Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29263604/
31 марта 2017, 10:05 | Бокс | Советский спорт

Эрик Молина: Джошуа — настоящее и будущее мирового бокса. Ничего хорошего Кличко не ожидает

Американский тяжеловес Эрик Молина уверен в победе Энтони Джошуа над Владимиром Кличко.

Американский тяжеловес <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Молина</span> уверен в победе <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> над Владимиром <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Джошуа продемонстрировал, что от боя к бою он становится только лучше, быстрее и сильнее. Не хочу проявить неуважение к Владимиру, но ничего хорошего в ринге его не ожидает. Настало время передать эстафету.

Если Энтони пройдет Кличко, что ему вполне по силам, для него останется только один по-настоящему большой бой — против Деонтея Уайлдера. Хотя, возможно, еще сможет вернуться на ринг Тайсон Фьюри. Джошуа — настоящее и будущее мирового бокса, — заявил Молина в интервью Sky Sports.

Напомним, поединок Владимир Кличко — Энтони Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.

10 декабря прошлого года Джошуа досрочно победил Эрика Молину.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Самая страшная футбольная травма года произошла в эти выходные (видео)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)