Микель Кесслер вернётся на ринг для участия в боксёрской Лиге чемпионов

Согласно идее организаторов, в первый год турнира розыгрыш трофея имени Мохаммеда Али, а также призовой фонд в размере $ 50 млн будет проводиться в двух весовых категориях. Одним из соучредителей амбициозного проекта стала компания Sauerland Event.



Известные немецкие промоутеры анонсировали большую пресс-конференцию в Копенгагене. Согласно информации BoxingScene, на ней будет объявлено о возвращении на ринг экс-чемпиона мира датчанина Миккеля Кесслера (46−3, 35 КО). 38-летний боксёр намерен возобновить выступления ради участия в новом турнире.



Отметим, что Миккель Кесслер в последний раз появлялся на ринге в мае 2013-го, когда уступил Карлу Фрочу.