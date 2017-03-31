Микель Кесслер вернётся на ринг для участия в боксёрской Лиге чемпионов
Не так давно стало известно, что в профессиональном боксе планируется создание турнира формата Лиги чемпионов, который будет собирать сильнейших бойцов своей весовой категории в рамках одного соревнования.
Согласно идее организаторов, в первый год турнира розыгрыш трофея имени Мохаммеда Али, а также призовой фонд в размере $ 50 млн будет проводиться в двух весовых категориях. Одним из соучредителей амбициозного проекта стала компания Sauerland Event.
Известные немецкие промоутеры анонсировали большую
Отметим, что Миккель Кесслер в последний раз появлялся на ринге в мае 2013-го, когда уступил Карлу Фрочу.
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