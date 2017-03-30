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30 марта 2017, 22:47 | Бокс | Sports.kz

Почему люди ненавидят Головкина?

Журналист Boxingnews24.com Хайме Ортега рассказал о ненависти многих болельщиков в отношении казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Хайме</span> <span class=error>Ортега</span> рассказал о ненависти многих болельщиков в отношении казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Многие фанаты ополчились против Головкина после его победы над Джейкобсом, назвав это ограблением. Казахстанец всегда дерется в 160 фунтах, в то время как другие боксеры — к примеру, “Канело” — постоянно просят проводить бои в промежуточном весе. А потом в день боя они перевешивают своих соперников на 10−20 фунтов. Тот же Джейкобс весил 179 фунтов — это полутяжелый вес. И только благодаря этому он сумел доставить Головкину проблемы. Очевидно, что когда Головкин будет драться с “Канело”, мексиканец также будет больше GGG. Способности Головкина всегда ставятся под сомнение. Если он подерется с Сондерсом, а затем перейдет в 168 фунтов, его будут критиковать за отказ драться с “Канело”. Но ведь это “Канело”, а не Головкин освободил свой пояс после боя с Котто! Это “Канело” требует промежуточного веса вместо того, чтобы драться в 160 фунтах. Ну так кто уклоняется? Да “Канело” даже не дрался с Лемье! Головкин — настоящий воин в боксе, и ненависть к нему несправедлива. Это похоже на то, как критиковали Мэйвезера на протяжении его карьеры или Турмана. В том же UFC фанаты куда более преданные, чем в боксе», — считает автор.

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