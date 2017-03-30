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30 марта 2017, 22:42 | Бокс | Чемпионат.com

Эрик Молина: 29 апреля Кличко официально передаст свои полномочия Джошуа

Эрик Молина (25−4, 19 КО), дважды претендовавший на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе, дал свой прогноз на бой между Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) и Владимиром Кличко (64−4, 53 КО).

<span class=error>Эрик</span> <span class=error>Молина</span> (25−4 19 КО) дважды претендовавший на пояс чемпиона мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе дал свой прогноз на бой между <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (18−0 18 КО) и Владимиром <span class=error>Кличко</span> (64−4 53 КО). Увеличить
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«Джошуа — великий чемпион, и лично я не вижу для него много достойных соперников, он очень силён. С каждым боем он становится больше, сильнее, быстрее и лучше. Я не хочу высказываться неуважительно в адрес Владимира Кличко, но в день боя он официально передаст свои полномочия Джошуа.

Если Энтони победит украинца, а я верю, что он может это сделать, для него останется лишь одно препятствие — Деонтей Уайлдер. Может быть, ещё Тайсон Фьюри, но никого больше», — рассказал Молина в интервью SkySports.

В течение последних двух лет Эрик Молина дважды оспаривал чемпионский титул. В 2015-м он был нокаутирован Деонтеем Уайлдером, а в своём предыдущем бою, состоявшемся 10 декабря, он снова был бит, уступив нокаутом Энтони Джошуа.

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