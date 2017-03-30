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https://sport.mail.ru/news/boxing/29262456/
30 марта 2017, 22:38 | Бокс | Sports.kz

Украинский боксер поставил Головкина на второе место в своем P4P-рейтинге

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (20−2−1, 16 КО) в интервью AleetBoxing озвучил топ-3 своего pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) рейтинга, сообщает Sports.kz.

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван <span class=error>Редкач</span> (20−2−1 16 КО) в интервью AleetBoxing озвучил топ-3 своего <nobr>pound-for-pound</nobr> (вне зависимости от весовой категории) рейтинга сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Первый номер моего рейтинга — Андре Уорд, он чемпион, еще не проигрывал, у него три титула. Второй — GGG, третий — Hi-Tech, Василий Ломаченко, — сказал Редкач.

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