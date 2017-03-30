Украинский боксер поставил Головкина на второе место в своем P4P-рейтинге
Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (20−2−1, 16 КО) в интервью AleetBoxing озвучил топ-3 своего
pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) рейтинга, сообщает Sports.kz.
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— Первый номер моего рейтинга — Андре Уорд, он чемпион, еще не проигрывал, у него три титула. Второй — GGG, третий —
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