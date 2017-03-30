Гарсия: Потенциальные соперники Головкина сделают миллион PPV-продаж

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— Головкин с Джейкобсом собрали лишь 170 тысяч PPV? Это очень мало, низкая цифра. Думаю, «Канело» и Чавес сделают один миллион PPV или что-то около того. Это действительно отличный бой, — сказал Гарсия.



Бой «Канело» — Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Ожидается, что его победитель в сентябре встретится с Головкиным.