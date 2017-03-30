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30 марта 2017, 21:48 | Бокс | Sports.kz

Гарсия: Потенциальные соперники Головкина сделают миллион PPV-продаж

Известный американский тренер Роберт Гарсия в интервью Fighthype.com поделился ожиданиями от PPV (pay-per-view) продаж боя мексиканцев Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) и Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Известный американский тренер Роберт <span class=error>Гарсия</span> в интервью Fighthype.com поделился ожиданиями от PPV (pay-per-<span class=error>view</span>) продаж боя мексиканцев Хулио <span class=error>Сесара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> (50−2−1 32 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Головкин с Джейкобсом собрали лишь 170 тысяч PPV? Это очень мало, низкая цифра. Думаю, «Канело» и Чавес сделают один миллион PPV или что-то около того. Это действительно отличный бой, — сказал Гарсия.

Бой «Канело» — Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Ожидается, что его победитель в сентябре встретится с Головкиным.

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