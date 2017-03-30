Гарсия: Потенциальные соперники Головкина сделают миллион PPV-продаж
Известный американский тренер Роберт Гарсия в интервью Fighthype.com поделился ожиданиями от PPV (pay-per-view) продаж боя мексиканцев Хулио Сесара
Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) и Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Головкин с Джейкобсом собрали лишь 170 тысяч PPV? Это очень мало, низкая цифра. Думаю, «Канело» и Чавес сделают один миллион PPV или
Бой «Канело» — Чавес состоится 6 мая в
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