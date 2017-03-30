Сборная будущего. Кого ждать на боксерском Олимпе Казахстана

После Игр-2016 основной состав команды понес «потери». Из главной сборной по разным причинам выпали Биржан Жакыпов (до 49 килограммов), Олжас Саттыбаев (до 52 килограммов), Берик Абдрахманов (до 60 килограммов), Данияр Елеусинов (до 69 килограммов) и Иван Дычко (свыше 91 килограмма).

Ержан Жомарт или Шалкар Айхынбай

Небольшим фаворитом в этой паре видится 23-летний Жомарт. Мини-дуэль у них была на последнем чемпионате страны, и тогда выиграл Ержан. В свою очередь, Шалкар пришел в главную команду с титулом чемпиона мира среди молодежи и четвертым местом на Юношеской Олимпиаде. Тренерский штаб пробует обоих на роль первого номера: Жомарт вошел в призы в Германии на «малом чемпионате мира», а Айхынбай поедет в Таиланд и попробует себя на Кубке Короля. Кто бы ни выиграл очный спор, есть надежды, что на Олимпиаде в Токио мы увидим голодного и конкурентного боксера в этой весовой категории (до 49 килограммов).

Айдос Арапов

Еще один член молодежной сборной страны. По признанию старшего тренера сборной страны Галыма Кенжебаева, Арапову немного не повезло с жеребьевкой на МЧМ, ведь он способен был бороться за медаль того турнира. К следующей Олимпиаде Айдос заматереет и сумеет доказать свою состоятельность на взрослом ринге. Тем более, весовая категория до 52 килограммов сейчас нуждается в новых исполнителях. Почему бы Арапову не выйти на ведущую роль? Место для творческого прогресса у него есть.

Саматали Толтаев

Если недавний новичок в Айхынбай уже «остановился» на категории до 49 килограммов, то Арапов, как и Толтаев, еще будут расти. Не только в плане тактического оснащения, но и в физическом плане. Но это в будущем. Саматали — еще один член молодежной сборной, который вот-вот пойдет на повышение… В категории до 56 килограммов за первое место состязаются именитые Кайрат Ералиев и Ильяс Сулейменов, и места для юниора вроде бы нет. Но при стабильном росте и победе в конкуренции Толтаев может «заиграть» к Играм-2024. Серебряный призер МЧМ должен расти.

Садриддин Ахмедов или Абылайхан Жусупов

Одно из главных противостояний в будущем. Нокаутер Ахмедов против «победителя всех турниров до взрослого ринга» Жусупова. Оба молодые и амбициозные, и не исключено, что кому-то из них придется «подвинуться» в соседнюю весовую категорию. С учетом последних передвижений в сборной и надежд на Жусупова «переселенцем» может стать Ахмедов. Будет неудивительно, если крепко бьющий парень не затеряется и в категории до 64 килограммов. Лишь здоровье «похудеть» позволило.

Бек Нурмаганбет

Еще один медалист последнего молодежного турнира. «Серебро» открыло возможность боксеру попробовать себя среди взрослых. При удачном стечении обстоятельств (то есть своих высоких результатах) Нурмаганбет может выйти в лидеры категории до 75 килограммов. В отсутствие исполнителей калибра Жанибека Алимханулы для молодых боксеров вроде Бека появляется шанс громко заявить о себе. Тем более и главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов на него рассчитывает.

Бекзад Нурдаулетов

Еще один новобранец национальной команды, от которого ждут больших шагов вперед. «Бронза» МЧМ и жесткая конкуренция с тем же Алимханулы и Адильбеком Ниязымбетовым. Возможно, боксеру «ничего не светит» в ближайшие годы, но соперничество со звездами должно сделать молодого боксера сильнее. Плюс, после Олимпиады-2020 Казахстану в этом весе потребуется новый лидер. Думаем, Нурдаулетов знает, что шанс у него обязательно будет.

Дамир Тойбай

После последнего чемпионата страны олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов остался недоволен супертяжеловесами и назвал имя юниора, от которого ждет результатов. Тойбай только появится в «молодежке», и в Токио мы его, может, и не увидим, а вот к следующей Олимпиаде он вполне созреет. Габаритный парень при правильном подходе может дорасти до главной команды и поехать на Игры… Но нужно ему очень много работать.

Добавим, что ближайшим турниром для национальной команды Казахстана будет Кубок Короля в Таиланде, а в конце апреля казахстанские боксеры примут участие в чемпионате Азии по боксу в Ташкенте.