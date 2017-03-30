Альварес: Я дерусь за честь представлять свою страну

«Насчёт меня и моего характера было много комментариев. Но я дерусь за честь представлять свою страну», — приводит слова Альвареса «твиттер» его промоутеров из компании Golden Boy.



Одна из причин, по которым критикуют Альвареса, — его отказ от поединка с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным. Альварес должен был защищать пояс WBC в бою с ним, но отказался от титула и избежал поединка.