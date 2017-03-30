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https://sport.mail.ru/news/boxing/29261528/
30 марта 2017, 20:11 | Бокс | Чемпионат.com

Альварес: Я дерусь за честь представлять свою страну

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес (48−1−1, 34 KO) ответил на критику в свой адрес.

«Насчёт меня и моего характера было много комментариев. Но я дерусь за честь представлять свою страну», — приводит слова Альвареса «твиттер» его промоутеров из компании Golden Boy.

Одна из причин, по которым критикуют Альвареса, — его отказ от поединка с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным. Альварес должен был защищать пояс WBC в бою с ним, но отказался от титула и избежал поединка.
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