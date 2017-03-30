Дува: Баррера разозлился, что зря тратил время на подготовку к бою с Бетербиевым

«Когда Ивон послал нам контракт, у него не было ни даты, ни места. Мы сказали ему об этом, он вернулся с датой, но разными местами. Мы подумали: “Ладно, они оба в Майами”.



Но Салливан живёт в Майами, и он услышал, что боя не будет. Мы сказали ему, что если они не организуют бой, то потеряют свою победу на торгах, и организацией займёмся мы. Но он очень разозлился из-за того, что тренировался, тратил время и деньги, а они не уложились до дедлайна», — рассказала Дува Boxing Scene.