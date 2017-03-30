Головкину предрекают поединок с Чарло

«Как говорил Абель Санчес, для Головкина не проблема подняться в 168 фунтов. Но если он останется в 160, рано или поздно ему придется встретиться с Джермаллом Чарло — если тот станет обязательным претендентом WBC. Сейчас побить Чарло выглядит трудной задачей для парней и из 154, и из 160 фунтов, включая Сауля Альвареса “Канело” и Геннадия Головкина. Чарло вполне может стать новой звездой среднего веса. Джермалл покажет, насколько хорош Головкин, когда они встретятся. Но я не верю, что GGG сможет побить его. Он — боец совершенно другого типа, нежели Дэниэл Джейкобс. Если Головкин будет драться с ним так же, как с Джейкобсом, то проиграет. Чтобы у него был шанс победить, ему будет нужно действительно драться с Чарло — не думаю, что он способен на это», — пишет автор.



Ранее Чарло объявил о переходе в 160 фунтов и добавил, что готов драться с Головкиным.