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https://sport.mail.ru/news/boxing/29260959/
30 марта 2017, 19:37 | Бокс | Sports.kz

Головкину предрекают поединок с Чарло

Журналист Boxingnews24.com считает, что встреча казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и американца Джермалла Чарло (25−0, 19 КО) в среднем дивизионе неизбежна, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com считает что встреча казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и американца <span class=error>Джермалла</span> <span class=error>Чарло</span> (25−0 19 КО) в среднем дивизионе неизбежна сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Как говорил Абель Санчес, для Головкина не проблема подняться в 168 фунтов. Но если он останется в 160, рано или поздно ему придется встретиться с Джермаллом Чарло — если тот станет обязательным претендентом WBC. Сейчас побить Чарло выглядит трудной задачей для парней и из 154, и из 160 фунтов, включая Сауля Альвареса “Канело” и Геннадия Головкина. Чарло вполне может стать новой звездой среднего веса. Джермалл покажет, насколько хорош Головкин, когда они встретятся. Но я не верю, что GGG сможет побить его. Он — боец совершенно другого типа, нежели Дэниэл Джейкобс. Если Головкин будет драться с ним так же, как с Джейкобсом, то проиграет. Чтобы у него был шанс победить, ему будет нужно действительно драться с Чарло — не думаю, что он способен на это», — пишет автор.

Ранее Чарло объявил о переходе в 160 фунтов и добавил, что готов драться с Головкиным.

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