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30 марта 2017, 16:43 | Бокс | Vesti.kz

Главный бой вечера бокса за титул WBC в Астане может пройти без казахстанцев

Вице-президент федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал сообщение о проведении поединка за титул чемпиона WBС, в рамках вечера бокса в Астане.

«Бой должен проходить во время проведения конвенции. Могут провести чемпионский поединок и Жанат Жакиянов, и Бейбут Шуменов или, возможно, кто-то из других чемпионов WBC проведет защиту в Астане. Могут в главном поединке вечера принять участие и зарубежные спортсмены. Такая практика уже была. Тем более, возможно, WBC захочет показать, что охватывает все регионы -не только Америку и Европу, но и Среднюю Азию, Казахстан. Это все политика, поэтому возможно и такое», — отметил Демьяненко.

Сегодня, 30 марта, появилась информация, о том, что в рамках конвенции WBC в Астане состоится вечер бокса. В главном поединке будет разыгран пояс этой престижной организации. В пресс-службе международной выставки EXPO сообщили, что организация не занимается подготовкой к вечеру бокса.

Ранее президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг возможного боя чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина в Астане.

Напомним, что 55-я Конвенция WBC состоится с 31 августа по 9 сентября в Астане.

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