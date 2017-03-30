Главный бой вечера бокса за титул WBC в Астане может пройти без казахстанцев
Вице-президент федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал сообщение о проведении поединка за титул чемпиона WBС, в рамках вечера бокса в Астане.
«Бой должен проходить во время проведения конвенции. Могут провести чемпионский поединок и Жанат Жакиянов, и Бейбут Шуменов или, возможно,
Сегодня, 30 марта, появилась информация, о том, что в рамках конвенции WBC в Астане состоится вечер бокса. В главном поединке будет разыгран пояс этой престижной организации. В
Ранее президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг возможного боя чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина в Астане.
Напомним, что 55-я Конвенция WBC состоится с 31 августа по 9 сентября в Астане.
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