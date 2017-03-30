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https://sport.mail.ru/news/boxing/29259007/
30 марта 2017, 16:46 | Бокс | УНИАН

Фроч: Кличко стареет, но с возрастом приходят мудрость и опыт

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч заявил в интервью телеканалу Sky Sports, что его соотечественника Энтони Джошуа ждет совсем непростое испытание в бою с Владимиром Кличко, несмотря на возраст украинца, сообщает BoxingNews.

<span class=error>Фроч</span> считает что его соотечественника <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> ждет совсем непростое испытание в бою с Владимиром <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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«Все мы знаем, что Кличко стареет, но с возрастом приходят мудрость и опыт. Он провел 68 боев и не проигрывал 10 лет, пока не встретился с Тайсоном Фьюри. Но тогда у него были проблемы с женой, которая проходила через послеродовую депрессию. Об этом немного говорилось, но его ум был сосредоточен на другом, и он не смог переключиться. К тому же, Тайсон Фьюри в ринге постоянно подначивал его, улыбался и танцевал свой странный танец все 12 раундов, так что Владимир не смог завестись», — отмечает Фроч.

«Возможно, в бою с Джоуша мы снова увидим лучшего Кличко — в последний раз. Бой будет проходить на стадионе “Уэмбли” перед 90 тысячами зрителей, и, возможно, он настроится на него, как на свой последний, и проявит все свои лучшие качества. Кличко будет в своей лучшей форме, а Джошуа не хватает опыта. Это единственный его недостаток, потому что во всех остальных компонентах он не просто хорош, а великолепен», — добавил Фроч.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко — Джошуа состоится 29 апреля на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
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