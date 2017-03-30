Минспорт утвердил Меньшикова и Шидловского на посту главных тренеров сборных РФ по боксу

«Они утверждены. Однако у них контракты не на четыре года. Многое определит выступление команд на крупных соревнованиях — чемпионате мира и чемпионате Европы», — сказал Кремлев.

Кандидатуры Меньшикова и Шидловского были утверждены 17 февраля на исполкоме Федерации бокса России. Меньшиков на своем посту сменил олимпийского чемпиона Александра Лебзяка, а Шидловский — Виктора Лисицына.