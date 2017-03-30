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https://sport.mail.ru/news/boxing/29258520/
30 марта 2017, 16:20 | Бокс | ТАСС

Минспорт утвердил Меньшикова и Шидловского на посту главных тренеров сборных РФ по боксу

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Кандидатуры главных тренеров мужской и женской сборных России по боксу Олега Меньшикова и Ивана Шидловского утверждены Министерством спорта РФ. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Они утверждены. Однако у них контракты не на четыре года. Многое определит выступление команд на крупных соревнованиях — чемпионате мира и чемпионате Европы», — сказал Кремлев.

Кандидатуры Меньшикова и Шидловского были утверждены 17 февраля на исполкоме Федерации бокса России. Меньшиков на своем посту сменил олимпийского чемпиона Александра Лебзяка, а Шидловский — Виктора Лисицына.
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