Совет чемпионов во главе с Саитовым создан в Федерации бокса России
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Совет чемпионов под председательством двукратного победителя Олимпийских игр Олега Саитова создан в Федерации бокса России. Первое заседание прошло в четверг во главе с генеральным секретарем федерации Умаром Кремлевым.
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В состав совета вошли двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Рахим Чахкиев, Александр Лебзяк и Олег Григорьев, а также серебряный призер Олимпийских игр и бывший чемпион мира среди профессионалов Султан Ибрагимов.
Совет чемпионов будет иметь право одного голоса в исполкоме федерации.
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