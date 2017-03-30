Совет чемпионов во главе с Саитовым создан в Федерации бокса России

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В состав совета вошли двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Рахим Чахкиев, Александр Лебзяк и Олег Григорьев, а также серебряный призер Олимпийских игр и бывший чемпион мира среди профессионалов Султан Ибрагимов.

Совет чемпионов будет иметь право одного голоса в исполкоме федерации.