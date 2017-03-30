Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29256588/
30 марта 2017, 14:16 | Бокс | Vesti.kz

В EXPO-2017 прокомментировали ситуацию с вечерами бокса Головкина и Ислама в Астане

Директор департамента по связям с общественностью международной выставки EXPO-2017 Сергей Куянов разъяснил корреспонденту Vesti.kz ситуацию по июньскому вечеру бокса чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

— ASTANA-EXPO не является организатором, а всего-навсего партнером, поскольку Головкин у нас официальный посол EXPO. Это человек, который продвигает EXPO везде, размещает логотип на арене во время боя. Соответственно, как посол EXPO он пообещал поработать над проведением боя во время EXPO. При этом, организатором является его команда, не ASTANA-EXPO. Мы являемся партнерами. Соответственно у нас пока никакой информации нет по этому вопросу, — отметил Куянов.

— А ко второму вечеру бокса в рамках EXPO вы тоже отношения не имеете?

— У меня по нему тоже нет информации.

Добавим, что сегодня появилась информация, о том, что в рамках конвенции WBC состоится вечер бокса. В главном поединке будет разыгран пояс этой престижной организации.

Ранее президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг боя Головкина.

Наиболее вероятным соперником называется обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Его промоутер Фрэнк Уоррен объявил о начале переговоров с командой Головкина, но подчеркнул, что договоренность была достигнута еще давно.

Напомним, свой последний поединок казахстанский боксер провел 18 марта в Нью-Йорке, где одержал победу решением судей над «регулярным» чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

СМИ считают, что команда Альвареса использует имя Головкина

СМИ считают, что команда Альвареса использует имя Головкина

Журналист Boxingnews24.com считает, что команде мексиканского боксера Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) нужно перестать использовать двойные стандарты, говоря о его бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
30 марта

Немецкие СМИ узнали о романе чемпиона мира по футболу и модели из Казахстана

"Алтай" снялся с Кубка Казахстана

В EXPO-2017 прокомментировали ситуацию с вечерами бокса Головкина и Ислама в Астане