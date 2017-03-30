В EXPO-2017 прокомментировали ситуацию с вечерами бокса Головкина и Ислама в Астане

— ASTANA-EXPO не является организатором, а всего-навсего партнером, поскольку Головкин у нас официальный посол EXPO. Это человек, который продвигает EXPO везде, размещает логотип на арене во время боя. Соответственно, как посол EXPO он пообещал поработать над проведением боя во время EXPO. При этом, организатором является его команда, не ASTANA-EXPO. Мы являемся партнерами. Соответственно у нас пока никакой информации нет по этому вопросу, — отметил Куянов.

— А ко второму вечеру бокса в рамках EXPO вы тоже отношения не имеете?

— У меня по нему тоже нет информации.

Добавим, что сегодня появилась информация, о том, что в рамках конвенции WBC состоится вечер бокса. В главном поединке будет разыгран пояс этой престижной организации.

Ранее президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг боя Головкина.

Наиболее вероятным соперником называется обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Его промоутер Фрэнк Уоррен объявил о начале переговоров с командой Головкина, но подчеркнул, что договоренность была достигнута еще давно.