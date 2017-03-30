В EXPO-2017 прокомментировали ситуацию с вечерами бокса Головкина и Ислама в Астане
Директор департамента по связям с общественностью международной выставки EXPO-2017 Сергей Куянов разъяснил корреспонденту Vesti.kz ситуацию по июньскому вечеру бокса чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
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— А ко второму вечеру бокса в рамках EXPO вы тоже отношения не имеете?
— У меня по нему тоже нет информации.
Добавим, что сегодня появилась информация, о том, что в рамках конвенции WBC состоится вечер бокса. В главном поединке будет разыгран пояс этой престижной организации.
Ранее президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг боя Головкина.
Наиболее вероятным соперником называется обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Его промоутер Фрэнк Уоррен объявил о начале переговоров с командой Головкина, но подчеркнул, что договоренность была достигнута еще давно.
Напомним, свой последний поединок казахстанский боксер провел 18 марта в
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