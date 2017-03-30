Главным событием вечера бокса в Астане станет бой за титул чемпиона WBC
Стало известно, что главным событием вечера бокса, который пройдет в Астане в рамках 55-й Конвенции Всемирного боксерского совета (WBC), станет бой за титул чемпиона мира по версии организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вечер бокса пройдет на территории выставки EXPO-2017 и будет транслироваться в более чем сорока странах. Однако имена участников пока не озвучены.
Ранее был объявлен список ожидаемых гостей на Конвенции WBC в Астане, в который вошли легенды мирового бокса. Также ожидается приезд 12-кратного чемпиона мира по боксу американца Флойда
55-я Конвенция WBC состоится с 31 августа по 9 сентября. Всего в мероприятии примут участие до 500 делегатов.
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