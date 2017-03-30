Главным событием вечера бокса в Астане станет бой за титул чемпиона WBC

Вечер бокса пройдет на территории выставки EXPO-2017 и будет транслироваться в более чем сорока странах. Однако имена участников пока не озвучены.

Ранее был объявлен список ожидаемых гостей на Конвенции WBC в Астане, в который вошли легенды мирового бокса. Также ожидается приезд 12-кратного чемпиона мира по боксу американца Флойда Мейвезера-младшего.

55-я Конвенция WBC состоится с 31 августа по 9 сентября. Всего в мероприятии примут участие до 500 делегатов.