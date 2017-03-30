Объявлена дата возвращения Мигеля Котто на ринг
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто (40−5−0, 33 КО) планирует вернуться на ринг 24 июня. Об этом рассказал глава промоутерской компании Miguel Cotto Promotions Брайан Перес.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«24 июня — дата, которую отметила Roc Nation для возвращения Мигеля. Подробностей о сопернике и телеканале пока нет, но дату они назвали, — цитирует Переса Boxingscene. — Что до возможного места проведения, то вариантов было названо много. Это и
Напомним, что возвращение Котто было запланировано на 25 февраля, но
При этом ранее тренер Котто Фредди Роуч заявлял о готовности устроить для своего подопечного бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. В свою очередь британец Билли Джо Сондерс, ведущий переговоры с командой GGG по поединку на июнь, также упоминал имя пуэрториканца в качестве возможной замены казахстанцу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter