Объявлена дата возвращения Мигеля Котто на ринг

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«24 июня — дата, которую отметила Roc Nation для возвращения Мигеля. Подробностей о сопернике и телеканале пока нет, но дату они назвали, — цитирует Переса Boxingscene. — Что до возможного места проведения, то вариантов было названо много. Это и Нью-Йорк, и Даллас, и Лас-Вегас, и даже Орландо. Как минимум четыре города свободны на 24 июня, но мы предпочитаем Нью-Йорк».

Напомним, что возвращение Котто было запланировано на 25 февраля, но из-за травмы его соперника, Джеймса Кирклэнда, бой и весь вечер бокса сорвались.

При этом ранее тренер Котто Фредди Роуч заявлял о готовности устроить для своего подопечного бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. В свою очередь британец Билли Джо Сондерс, ведущий переговоры с командой GGG по поединку на июнь, также упоминал имя пуэрториканца в качестве возможной замены казахстанцу.