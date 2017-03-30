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30 марта 2017, 10:09 | Бокс | Sports.kz

UCNLive.com: «Головкин должен сам вести свой бизнес, не обращая внимания на “Канело”»

Журналист UCNLive.com Стив Ким прокомментировал возможный бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист UCNLive.com <span class=error>Стив</span> <span class=error>Ким</span> прокомментировал возможный бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) с Билли Джо Сондерсом (24−0 12 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«С чего бы Головкину откладывать бой с Сондерсом, если контракт о поединке с «Канело» еще не подписан, не заверен печатью, да и вообще нет никаких гарантий того, что этот бой состоится?! У GGG же есть шанс исполнить свою мечту и воплотить хэштег #ВсеПояса в жизнь. Ожидается, что он встретится с Билли Джо Сондерсом в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO и получит за этот бой свой рекордный гонорар — 10 миллионов долларов. Отметим, что EXPO является одним из главных спонсоров Головкина на протяжении нескольких последних лет, а также он назван официальным послом предстоящего события. У него все на столе, шанс объединить пояса в среднем весе, возможность сделать самый большой пэй-дэй в карьере, а также в кои-то веки подраться в Казахстане — люди действительно думают, что он упустит такую возможность? Головкин должен сам вести свой бизнес, не обращая внимания на «Канело», — считает Ким.

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