UCNLive.com: «Головкин должен сам вести свой бизнес, не обращая внимания на “Канело”»
Журналист UCNLive.com Стив Ким прокомментировал возможный бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz.
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«С чего бы Головкину откладывать бой с Сондерсом, если контракт о поединке с «Канело» еще не подписан, не заверен печатью, да и вообще нет никаких гарантий того, что этот бой состоится?! У GGG же есть шанс исполнить свою мечту и воплотить хэштег #ВсеПояса в жизнь. Ожидается, что он встретится с Билли Джо Сондерсом в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO и получит за этот бой свой рекордный гонорар — 10 миллионов долларов. Отметим, что EXPO является одним из главных спонсоров Головкина на протяжении нескольких последних лет, а также он назван официальным послом предстоящего события. У него все на столе, шанс объединить пояса в среднем весе, возможность сделать самый большой
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