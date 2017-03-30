UCNLive.com: «Головкин должен сам вести свой бизнес, не обращая внимания на “Канело”»

«С чего бы Головкину откладывать бой с Сондерсом, если контракт о поединке с «Канело» еще не подписан, не заверен печатью, да и вообще нет никаких гарантий того, что этот бой состоится?! У GGG же есть шанс исполнить свою мечту и воплотить хэштег #ВсеПояса в жизнь. Ожидается, что он встретится с Билли Джо Сондерсом в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO и получит за этот бой свой рекордный гонорар — 10 миллионов долларов. Отметим, что EXPO является одним из главных спонсоров Головкина на протяжении нескольких последних лет, а также он назван официальным послом предстоящего события. У него все на столе, шанс объединить пояса в среднем весе, возможность сделать самый большой пэй-дэй в карьере, а также в кои-то веки подраться в Казахстане — люди действительно думают, что он упустит такую возможность? Головкин должен сам вести свой бизнес, не обращая внимания на «Канело», — считает Ким.