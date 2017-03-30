Ортис: После апрельского боя готов сразиться с Джошуа, Паркером или Уайлдером

Свой следующий бой кубинец проведет 22 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США), в андеркарде поединка между Андре Берто и Шоном Портером. Соперник Ортиса пока не подтвержден, однако известно, что одним из кандидатов на роль оппонента является Деррик Росси.



«Я готов бороться за титул чемпиона мира. Готов выйти против любого чемпиона: Энтони Джошуа, Джозефа Паркера или Деонтея Уайлдера. Я рассчитываю выиграть апрельский бой, а затем, надеюсь, материализуется и титульный поединок», — цитирует Ортиса BoxingScene.