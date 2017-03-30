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https://sport.mail.ru/news/boxing/29251761/
30 марта 2017, 8:59 | Бокс | Vesti.kz

Фредди Роуч одобрил планы Головкина по переходу в другой вес

Американский тренер Фредди Роуч, включенный в Международный зал боксерской славы, одобрил планы казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, по переходу в другой вес.

Ранее тренер GGG заявил что это произойдет если они не договорятся с Канело. Увеличить
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Ранее тренер Головкина Абель Санчес заявил, что его подопечный сменит весовую категорию, если они не договорятся с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом по поводу боя на сентябрь.

«Что ж, думаю, что это хороший выбор, потому что любой боксер, который доминирует в его эру, продолжал делать это и в других весовых категориях. Я действительно удивлен, что он еще не поднялся в 168 или 175 фунтов для боев за титулы. Я бы хотел увидеть его в поединках в этих весах. Это были бы очень конкурентные бои, то, что я хочу увидеть», — заявил Роуч в интервью FightHub TV.

В то же время тренер признался, что заметил признаки старения у Головкина в поединке с Джейкобсом. Также Роуч высказал свое мнение относительно того, что американец отказался от повторного взвешивания перед боем с GGG.

При этом Роуч заявлял о готовности устроить своему подопечному Мигелю Котто бой с Головкиным. Между тем команда чемпиона WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда готова встретиться с GGG в рамках 168 фунтов, а чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе британец Джеймс ДиГейл готов ради этого спуститься в вес казахстанца.

Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. На его счету 37 побед в 37 боях, из которых 33 он завершил досрочно.
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