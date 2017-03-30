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https://sport.mail.ru/news/boxing/29251753/
30 марта 2017, 8:56 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Фроч: В бою с Джошуа можем увидеть Кличко в лучшей форме

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч верит, что экс-чемпион супертяжелого веса Владимир Кличко может показать все, на что способен, в грядущем поединке с чемпионом IBF Энтони Джошуа. Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл <span class=error>Фроч</span> верит что <nobr>экс-чемпион</nobr> <span class=error>супертяжелого</span> веса Владимир <span class=error>Кличко</span> может показать все на что способен в грядущем поединке с чемпионом IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. <span class=error>Кличко</span> и <span class=error>Джошуа</span> сразятся 29 апреля в Лондоне<span>.</span> Увеличить
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«Мы можем в последний раз увидеть Владимира Кличко в его лучшей форме. Бой пройдет на «Уэмбли», и если он думает, что это его последний раз на такой арене, что это его конец, последний бой, то он может включиться полностью, — приводит слова Фроча Sky Sports.

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