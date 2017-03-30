Фроч: В бою с Джошуа можем увидеть Кличко в лучшей форме
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч верит, что
экс-чемпион супертяжелого веса Владимир Кличко может показать все, на что способен, в грядущем поединке с чемпионом IBF Энтони Джошуа. Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне.
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«Мы можем в последний раз увидеть Владимира Кличко в его лучшей форме. Бой пройдет на «Уэмбли», и если он думает, что это его последний раз на такой арене, что это его конец, последний бой, то он может включиться полностью, — приводит слова Фроча Sky Sports.
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