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30 марта 2017, 8:51 | Бокс | Sports.kz

Почему бой Головкин — Альварес может быть не таким значимым, как кажется

По мнению журналиста Boxingnewsresults.com Тима Нильсона, значение потенциального боя Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса может быть несколько преувеличено любителями бокса и СМИ, сообщает Sports.kz.

По мнению журналиста Boxingnewsresults.com <span class=error>Тима</span> <span class=error>Нильсона</span> значение потенциального боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса может быть несколько преувеличено любителями бокса и СМИ сообщает Sports.kz. Увеличить
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«За последние два года ведется много обсуждении боя Головкина и Альвареса, и можно понять, почему фанаты бокса хотят его увидеть. Однако, с точки зрения продаж платных трансляций и выручки этот поединок может стать большим разочарованием.

Головкин провел пока лишь два боя на PPV и не привлекает к себе достаточного внимания на этом рынке. Его дебют на pay-per-view в поединке с Давидом Лемье принес лишь 153 тысячи покупок, а бой с Дэниэлом Джейкобсом — 170 тысяч. Канело обладает огромной фанатской базой в Мексике, но не является большой звездой среди рядовых любителей бокса в США. Да, можно с легкостью сказать, что на сегодня он PPV-боксер номер один, однако он все же не на уровне Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо в их лучшие годы. Навряд ли встреча Головкина и Альвареса принесет громадные цифры PPV на HBO, так как они оба пока не являются достаточно большими звездами. В прошлом мексиканец показал, что способен продавать много PPV только в боях с такими боксерами, как Флойд Мейвезер и Мигель Котто. GGG не дотягивает до их уровня, и скорее всего, никогда не дотянет. Ему не хватает для этого определенных личных качеств и у него нет прочной фанбазы, как у этих бойцов.

Довольно печально, что Канело — Головкин является самым значимым поединком в боксе, но может оказаться недостаточно большим, чтобы принести даже один миллион проданных pay-per-view. Дело не в том, что рынок PPV умирает. Просто Канело не завоевал боксерскую публику в США, вероятно, из-за мягкого подбора соперников в исполнении его промоутеров, и того факта, что неиспаноязычные зрители не понимают его слов без переводчика, — написал Нильсон.

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