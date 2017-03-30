Почему бой Головкин — Альварес может быть не таким значимым, как кажется
По мнению журналиста Boxingnewsresults.com Тима Нильсона, значение потенциального боя Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса может быть несколько преувеличено любителями бокса и СМИ, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«За последние два года ведется много обсуждении боя Головкина и Альвареса, и можно понять, почему фанаты бокса хотят его увидеть. Однако, с точки зрения продаж платных трансляций и выручки этот поединок может стать большим разочарованием.
Головкин провел пока лишь два боя на PPV и не привлекает к себе достаточного внимания на этом рынке. Его дебют на
Довольно печально, что Канело — Головкин является самым значимым поединком в боксе, но может оказаться недостаточно большим, чтобы принести даже один миллион проданных
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