«За последние два года ведется много обсуждении боя Головкина и Альвареса, и можно понять, почему фанаты бокса хотят его увидеть. Однако, с точки зрения продаж платных трансляций и выручки этот поединок может стать большим разочарованием.

Головкин провел пока лишь два боя на PPV и не привлекает к себе достаточного внимания на этом рынке. Его дебют на pay-per-view в поединке с Давидом Лемье принес лишь 153 тысячи покупок, а бой с Дэниэлом Джейкобсом — 170 тысяч. Канело обладает огромной фанатской базой в Мексике, но не является большой звездой среди рядовых любителей бокса в США. Да, можно с легкостью сказать, что на сегодня он PPV-боксер номер один, однако он все же не на уровне Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо в их лучшие годы. Навряд ли встреча Головкина и Альвареса принесет громадные цифры PPV на HBO, так как они оба пока не являются достаточно большими звездами. В прошлом мексиканец показал, что способен продавать много PPV только в боях с такими боксерами, как Флойд Мейвезер и Мигель Котто. GGG не дотягивает до их уровня, и скорее всего, никогда не дотянет. Ему не хватает для этого определенных личных качеств и у него нет прочной фанбазы, как у этих бойцов.