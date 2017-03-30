Жакиянов и Шуменов вошли в пятерку сильнейших боксеров в своих дивизионах

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Так, на основании ТОП-50 рейтинга P4P были добавлены еще 30 боксеров, чтобы составить пятерку лучших представителей в каждой весовой категории.

Лучшим от Казахстана в этом списке является чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), который поднялся на одну позицию и теперь занимает третье место в рейтинге P4P. В среднем дивизионе он идет на первом месте.

Другой казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) расположился на пятой строке рейтинга в легчайшем весе, а Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) — на четвертой в первом тяжелом весе.

При этом ни Жакиянов, ни Шуменов не вошли в ТОП-50 рейтинга P4P по версии WBN.