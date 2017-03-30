Роуч: Джейкобс воспользовался лазейкой при отказе от повторного взвешивания перед боем с Головкиным

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«Ну что ж, юридически они сделали вес, который они должны были сделать. Никто не должен вставать на весы непосредственно перед выходом на ринг, такого правила нет. Так что, Джейкобс мог быть намного больше и намного тяжелее, и он воспользовался, возможно, небольшой лазейкой, которая у них есть с комиссионными взносами. Но тот факт, что Джейкобс был более крупным, не сильно помогло ему в том поединке», — заявил Роуч в интервью FightHub TV.

В то же время тренер признался, что заметил признаки старения у Головкина в поединке с Джейкобсом. При этом Роуч отметил, что казахстанец победил безоговорочно.

Напомним, отказ от взвешивания в день боя лишил Джейкобса права претендовать на титул чемпиона мира IBF. В итоге американец проиграл Головкину единогласным решением судей, побыв в нокдауне в четвертом раунде.