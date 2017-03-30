Бывший промоутер «Канело» предложил свои услуги Головкину

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«Я снова собираюсь побить рекорды, PPV-бизнес не умер. Но для этого нужно иметь правильный продукт, правильную дату и правильных партнеров. Продвижение платных трансляций это наука, которую не все понимают», — цитирует его Hoylosangeles.com.

Шефер добавил, что боксером, с которым ему бы хотелось поработать, является Головкин, чьи PPV-продажи (платные трансляции) боя с Дэниэлом Джейкобсом сгенерировали около 170 тысяч. Функционер не сомневается, что Головкин — звезда, так как собирал аншлаги на таких аренах, как «Форум» в Инглвуде и Madison Square Garden в Нью-Йорке, однако «они не продвигали его достаточно хорошо».

Добавим, что Golden Boy Promotions занимает продвижением принципиального соперника Головкина — обладателя пояса WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО). Промоутером GGG же является Том Леффлер из K2 Promotions.

Сообщалось, что команды Головкина и Сондерса ведут переговоры о проведении поединка на сентябрь. Ранее Шефер заявил, что в случае срыва этого поединок, вся вина будет на команде GGG.