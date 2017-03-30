Бывший промоутер «Канело» предложил свои услуги Головкину
Бывший исполнительный директор промоутерской компании Golden Boy Promotions Ричард Шефер заявил о намерении сотрудничать с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), являющимся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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«Я снова собираюсь побить рекорды,
Шефер добавил, что боксером, с которым ему бы хотелось поработать, является Головкин, чьи
Добавим, что Golden Boy Promotions занимает продвижением принципиального соперника Головкина — обладателя пояса WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО). Промоутером GGG же является Том Леффлер из K2 Promotions.
Сообщалось, что команды Головкина и Сондерса ведут переговоры о проведении поединка на сентябрь. Ранее Шефер заявил, что в случае срыва этого поединок, вся вина будет на команде GGG.
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