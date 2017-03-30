Фредди Роуч заметил признаки старения у Головкина в бою с Джейкобсом

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Головкин 18 марта в Нью-Йорке победил единогласным решением судей, отправив Джейкобса в нокдаун в четвертом раунде. Причем казахстанский боксер впервые в карьере провел 12 раундов, а американец стал первым с 2008 года соперником GGG, который прошел всю дистанцию.

«Головкин выиграл, и это был очень хороший бой. Джейкобс отлично боксировал, принял пару хороших ударов, поднялся после нокдауна, который и сделал разницу. Это был близкий бой, но Головкин выиграл безоговорочно.

Возможно, бой получился таким из-за того, что Головкин немного постарел, его немного раскрыли или у него возникают сложности с боксерами-левшами, как Джейкобс. Он доставил ему немало неприятностей. Возможно, из-за стиля мне показалось, что Головкин замедлился. Но, может быть, это все боксерские навыки соперника создали такое впечатление. Так что это еще предстоит выяснить, — заявил Роуч в интервью Fighthub.com.

Его позицию поддерживает непобежденный украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (12−0, 10 КО), который отметил, что с Джейкобсом Головкин показал свой не самый лучший бой. По его мнению, это может быть из-за того, что казахстанец стареет или же допустил ошибки при подготовке.

Американский тренер Роберт Гарсия высказал версию, что Головкин стал терять свою былую форму и виной тому является его возраст. Бывший промоутер мексиканца Сауля «Канело» Альвареса Ричард Шефер также отметил, что казахстанец заметно сдал в двух последних боях.