Фредди Роуч заметил признаки старения у Головкина в бою с Джейкобсом
Известный в мире бокса тренер Фредди Роуч поделился своим мнением по поводу выступления чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в его последнем поединке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).
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Головкин 18 марта в
«Головкин выиграл, и это был очень хороший бой. Джейкобс отлично боксировал, принял пару хороших ударов, поднялся после нокдауна, который и сделал разницу. Это был близкий бой, но Головкин выиграл безоговорочно.
Возможно, бой получился таким
Его позицию поддерживает непобежденный украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (12−0, 10 КО), который отметил, что с Джейкобсом Головкин показал свой не самый лучший бой. По его мнению, это может быть
Американский тренер Роберт Гарсия высказал версию, что Головкин стал терять свою былую форму и виной тому является его возраст. Бывший промоутер мексиканца Сауля «Канело» Альвареса Ричард Шефер также отметил, что казахстанец заметно сдал в двух последних боях.
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