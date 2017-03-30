Сондерс: Я готов поехать в Казахстан, хотя знаю, что там я проигрываю Головкину еще до того, как прозвенит первый гонг

«Он, очевидно, хочет поединка в Казахстане, потому что это его мечта. Я знаю, что если я приеду в Казахстан, то проигрываю ему два раунда еще до того, как прозвенит первый гонг.

Я готов поехать туда и поставить все кон, в том числе мой титул чемпиона мира. Я готов сделать это, чтобы моя мечта стала реальностью, так как это и мой бой мечты, а не только Головкина. Он не плохой парень, но это просто бизнес. Наш бой может стать историей, и я верю, что у меня есть все необходимое в моем арсенале, чтобы побить его.

Я готов дать Головкину все, что он хочет, лишь бы наш бой состоялся. Мне бы очень хотелось, чтобы это случилось этим летом. У меня нет личной неприязни или ненависти к нему, но я просто хочу увидеть, насколько я хорош. Я бы хотел проверить себя в бою с ним.

Если что-то не получается и Головкин увильнет от боя, то я бы с радостью встретился Котто. Это бой, который мне действительно нравится, — сказал Сондерс в интервью Worldboxingnews.net.

В свою очередь его промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что британец будет драться в июне вне зависимости от результатов переговоров с командой Головкина. По его словам, стороны уже согласовали финансовые условия, и теперь они ждут ответа от представителей GGG. В то же время британцы установили дедлайн для команды Головкина.