Сондерс: Я готов поехать в Казахстан, хотя знаю, что там я проигрываю Головкину еще до того, как прозвенит первый гонг
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) в очередной раз заявил о готовности отправиться в Казахстан для проведения боя с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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«Он, очевидно, хочет поединка в Казахстане, потому что это его мечта. Я знаю, что если я приеду в Казахстан, то проигрываю ему два раунда еще до того, как прозвенит первый гонг.
Я готов поехать туда и поставить все кон, в том числе мой титул чемпиона мира. Я готов сделать это, чтобы моя мечта стала реальностью, так как это и мой бой мечты, а не только Головкина. Он не плохой парень, но это просто бизнес. Наш бой может стать историей, и я верю, что у меня есть все необходимое в моем арсенале, чтобы побить его.
Я готов дать Головкину все, что он хочет, лишь бы наш бой состоялся. Мне бы очень хотелось, чтобы это случилось этим летом. У меня нет личной неприязни или ненависти к нему, но я просто хочу увидеть, насколько я хорош. Я бы хотел проверить себя в бою с ним.
Если
В свою очередь его промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что британец будет драться в июне вне зависимости от результатов переговоров с командой Головкина. По его словам, стороны уже согласовали финансовые условия, и теперь они ждут ответа от представителей GGG. В то же время британцы установили дедлайн для команды Головкина.
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