Промоутер: Сондерc будет драться в июне, что бы ни случилось в переговорах с Головкиным

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«Билли -чемпион WBO, и ему нужно проводить бои. Он точно будет драться в июне, что бы не случилось. Мы собираемся сделать для него самый большой бой, где он также сможет заработать больше всего», — цитирует Уоррена Boxing News.

Ранее промоутер Сондерса установил дедлайн для команды Головкина. В то же время Уоррен отметил, что стороны согласовали финансовые условия, и теперь он ждет ответа от представителей GGG.

Сам Сондерс также подлил масло в огонь, заявив, что уже выбрал себе соперника, если Головкин вдруг решит «сбежать». При этом британец отмечал, что готов ради этого боя отправиться в Казахстан.

Между тем команда Головкина выступила с заявлением по поводу переговоров о бое с Сондерсом в Астане.