Промоутер: Сондерc будет драться в июне, что бы ни случилось в переговорах с Головкиным
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что его подопечный серьезно настроен провести бой в июне вне зависимости от результатов переговоров с командой чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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«Билли -чемпион WBO, и ему нужно проводить бои. Он точно будет драться в июне, что бы не случилось. Мы собираемся сделать для него самый большой бой, где он также сможет заработать больше всего», — цитирует Уоррена Boxing News.
Ранее промоутер Сондерса установил дедлайн для команды Головкина. В то же время Уоррен отметил, что стороны согласовали финансовые условия, и теперь он ждет ответа от представителей GGG.
Сам Сондерс также подлил масло в огонь, заявив, что уже выбрал себе соперника, если Головкин вдруг решит «сбежать». При этом британец отмечал, что готов ради этого боя отправиться в Казахстан.
Между тем команда Головкина выступила с заявлением по поводу переговоров о бое с Сондерсом в Астане.
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