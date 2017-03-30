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https://sport.mail.ru/news/boxing/29250529/
30 марта 2017, 8:11 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер: Сондерc будет драться в июне, что бы ни случилось в переговорах с Головкиным

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что его подопечный серьезно настроен провести бой в июне вне зависимости от результатов переговоров с командой чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

Ранее британская сторона установила дедлайн для команды GGG. Увеличить
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«Билли -чемпион WBO, и ему нужно проводить бои. Он точно будет драться в июне, что бы не случилось. Мы собираемся сделать для него самый большой бой, где он также сможет заработать больше всего», — цитирует Уоррена Boxing News.

Ранее промоутер Сондерса установил дедлайн для команды Головкина. В то же время Уоррен отметил, что стороны согласовали финансовые условия, и теперь он ждет ответа от представителей GGG.

Сам Сондерс также подлил масло в огонь, заявив, что уже выбрал себе соперника, если Головкин вдруг решит «сбежать». При этом британец отмечал, что готов ради этого боя отправиться в Казахстан.

Между тем команда Головкина выступила с заявлением по поводу переговоров о бое с Сондерсом в Астане.

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