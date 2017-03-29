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https://sport.mail.ru/news/boxing/29249284/
29 марта 2017, 22:46 | Бокс | Sports.kz

Шуменов и Жакиянов не попали в ТОП-50 P4P-рейтинга WBN

Сайт WorldBoxingNews.net перед началом апреля опубликовал обновленную версию своего pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) рейтинга боксеров, разбив их на весовые категории, сообщает Sports.kz.

Сайт WorldBoxingNews.net перед началом апреля опубликовал обновленную версию своего <nobr>pound-for-pound</nobr> (вне зависимости от весовой категории) рейтинга боксеров разбив их на весовые категории сообщает Sports.kz. Увеличить
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Как уже сообщалось ранее, казахстанский средневес Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) занимает первое место в своем дивизионе и третье в общем рейтинге. Он уступает лишь американцу Андре Уорду (31−0, 15 КО), выступающему в полутяжелом весе, и филиппинскому полусредневесу Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО).

Также в списке World Boxing News по дивизионам есть еще два казахстанца — Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) и Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО). Жакиянов расположился на пятой строке рейтинга в легчайшем весе, Шуменов — на четвертой среди боксеров первого тяжелого веса. Отметим, что, несмотря на присутствие в топе своих весовых категорий, оба казахстанских боксера не имеют рейтинга по версии сайта.

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