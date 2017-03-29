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https://sport.mail.ru/news/boxing/29249128/
29 марта 2017, 22:08 | Бокс | Sports.kz

СМИ считают, что команда Альвареса использует имя Головкина

Журналист Boxingnews24.com считает, что команде мексиканского боксера Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) нужно перестать использовать двойные стандарты, говоря о его бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com считает что команде мексиканского боксера <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) нужно перестать использовать двойные стандарты говоря о его бое с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Конечно, Головкин может ответить на блеф Golden Boy Promotions, согласившись на бой с Сондерсом в июне. Если GBP действительно хочет этого боя, то они сделают его. Если же они откажутся, значит, просто пытались использовать имя Головкина, чтобы привлечь внимание к бою «Канело» — Чавес. Интересно, что у них в планах реванш с Котто в декабре — спустя три месяца после потенциального сентябрьского боя «Канело» с Головкиным. Выходит, для «Канело» драться через три месяца после боя нормально, а для Головкина — нет? По всей видимости, GBP использует двойные стандарты, говорят о них. Очевидно, что Головкину больше нужен пояс WBO, чем поединок с «Канело», — считает автор.

Ожидается, что Головкин и Сондерс проведут бой в июне в Астане. «Канело» и Чавес же встретятся 6 мая в Лас-Вегасе.

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