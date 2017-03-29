СМИ считают, что команда Альвареса использует имя Головкина
Журналист Boxingnews24.com считает, что команде мексиканского боксера Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) нужно перестать использовать двойные стандарты, говоря о его бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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«Конечно, Головкин может ответить на блеф Golden Boy Promotions, согласившись на бой с Сондерсом в июне. Если GBP действительно хочет этого боя, то они сделают его. Если же они откажутся, значит, просто пытались использовать имя Головкина, чтобы привлечь внимание к бою «Канело» — Чавес. Интересно, что у них в планах реванш с Котто в декабре — спустя три месяца после потенциального сентябрьского боя «Канело» с Головкиным. Выходит, для «Канело» драться через три месяца после боя нормально, а для Головкина — нет? По всей видимости, GBP использует двойные стандарты, говорят о них. Очевидно, что Головкину больше нужен пояс WBO, чем поединок с «Канело», — считает автор.
Ожидается, что Головкин и Сондерс проведут бой в июне в Астане. «Канело» и Чавес же встретятся 6 мая в
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