Тренер Спенса назвал Головкина «оскорблением мексиканского стиля»
Тренер американского боксера Эррола Спенса (21−0, 18 КО) Деррик Джеймс раскритиковал казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Головкин говорит, что дерется в «мексиканском стиле». Он это серьезно?! Мы видели его последний бой с Дэниэлом Джейкобсом. Он и понятия не имеет, что такое настоящий мексиканский стиль. Ему лишь кажется, что он дерется в этом стиле. Он — оскорбление мексиканского стиля! — заявил Джеймс в интервью Dontae’s Boxing Nation.
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