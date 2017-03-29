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29 марта 2017, 21:55 | Бокс | Sports.kz

Тренер Спенса назвал Головкина «оскорблением мексиканского стиля»

Тренер американского боксера Эррола Спенса (21−0, 18 КО) Деррик Джеймс раскритиковал казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер американского боксера <span class=error>Эррола</span> <span class=error>Спенса</span> (21−0 18 КО) <span class=error>Деррик</span> Джеймс раскритиковал <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Головкин говорит, что дерется в «мексиканском стиле». Он это серьезно?! Мы видели его последний бой с Дэниэлом Джейкобсом. Он и понятия не имеет, что такое настоящий мексиканский стиль. Ему лишь кажется, что он дерется в этом стиле. Он — оскорбление мексиканского стиля! — заявил Джеймс в интервью Dontae’s Boxing Nation.

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