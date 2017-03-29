Тренер Спенса назвал Головкина «оскорблением мексиканского стиля»

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— Головкин говорит, что дерется в «мексиканском стиле». Он это серьезно?! Мы видели его последний бой с Дэниэлом Джейкобсом. Он и понятия не имеет, что такое настоящий мексиканский стиль. Ему лишь кажется, что он дерется в этом стиле. Он — оскорбление мексиканского стиля! — заявил Джеймс в интервью Dontae’s Boxing Nation.