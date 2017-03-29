Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29248799/
29 марта 2017, 21:29 | Бокс | Sports.kz

Роуч прокомментировал отказ Джейкобса от повторного взвешивания перед боем с Головкиным

Известный американский тренер Фредди Роуч в интервью FightHub TV поделился мнением о решении Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) отказаться от дополнительного взвешивания в день боя с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Известный американский тренер <span class=error>Фредди</span> <span class=error>Роуч</span> в интервью FightHub TV поделился мнением о решении <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−2 29 КО) отказаться от дополнительного взвешивания в день боя с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Sports.kz

 — Что ж, законно они сделали тот вес, который должны были сделать. Никто не должен становиться на весы непосредственно перед выходом на ринг — нет такого правила. Так что Джейкобс просто воспользовался лазейкой, которая есть у этих комиссий — он был намного больше и тяжелее Головкина. Но суть в том, что быть крупным парнем помогло ему совсем немного в этом поединке, — считает Роуч.

Ранее сам Джейкобс заявил, что перед выходом на ринг весил 175 фунтов, а тренер Головкина Абель Санчес подчеркнул, что это его право, и GGG будет уступать по габаритам почти каждому своему сопернику.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Чавес-старший назвал недостатки Головкина

Чавес-старший назвал недостатки Головкина

Хулио Сесар Чавес, отец мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО), в интервью Boxeo Central рассказал о слабых сторонах казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Команда Головкина поделилась новостями о бое с Сондерсом в Астане

Озвучен возможный гонорар Головкина за бой в Астане

Финансовые условия боя Головкин - Сондерс согласованы