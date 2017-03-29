Роуч прокомментировал отказ Джейкобса от повторного взвешивания перед боем с Головкиным

— Что ж, законно они сделали тот вес, который должны были сделать. Никто не должен становиться на весы непосредственно перед выходом на ринг — нет такого правила. Так что Джейкобс просто воспользовался лазейкой, которая есть у этих комиссий — он был намного больше и тяжелее Головкина. Но суть в том, что быть крупным парнем помогло ему совсем немного в этом поединке, — считает Роуч.



Ранее сам Джейкобс заявил, что перед выходом на ринг весил 175 фунтов, а тренер Головкина Абель Санчес подчеркнул, что это его право, и GGG будет уступать по габаритам почти каждому своему сопернику.