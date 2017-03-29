Роуч прокомментировал отказ Джейкобса от повторного взвешивания перед боем с Головкиным
Известный американский тренер Фредди Роуч в интервью FightHub TV поделился мнением о решении Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) отказаться от дополнительного взвешивания в день боя с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Что ж, законно они сделали тот вес, который должны были сделать. Никто не должен становиться на весы непосредственно перед выходом на ринг — нет такого правила. Так что Джейкобс просто воспользовался лазейкой, которая есть у этих комиссий — он был намного больше и тяжелее Головкина. Но суть в том, что быть крупным парнем помогло ему совсем немного в этом поединке, — считает Роуч.
Ранее сам Джейкобс заявил, что перед выходом на ринг весил 175 фунтов, а тренер Головкина Абель Санчес подчеркнул, что это его право, и GGG будет уступать по габаритам почти каждому своему сопернику.
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