Гвоздик: Король вне зависимости от веса — Ломаченко, а не Уорд
Украинский боксёр полутяжелого веса Александр Гвоздик (12−0, 10 КО) сказал, что чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд не является лучшим боксёром мира вне зависимости от веса (P4P).
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«Мой король вне зависимости от веса — Ломаченко. Мне он больше нравится. У меня есть сомнения насчёт победы Уорда над Сергеем Ковалёвым. Он классный боец с хорошими навыками, но в том бою Ковалёв был лучше. Я бы хотел сразиться с Уордом», — приводит слова Гвоздика Boxing News 24.
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