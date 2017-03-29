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«Мой король вне зависимости от веса — Ломаченко. Мне он больше нравится. У меня есть сомнения насчёт победы Уорда над Сергеем Ковалёвым. Он классный боец с хорошими навыками, но в том бою Ковалёв был лучше. Я бы хотел сразиться с Уордом», — приводит слова Гвоздика Boxing News 24.