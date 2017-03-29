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29 марта 2017, 20:36 | Бокс | Чемпионат.com

Гвоздик: Король вне зависимости от веса — Ломаченко, а не Уорд

Украинский боксёр полутяжелого веса Александр Гвоздик (12−0, 10 КО) сказал, что чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд не является лучшим боксёром мира вне зависимости от веса (P4P).

Украинский боксёр полутяжелого веса Александр Гвоздик (12−0 10 КО) сказал что чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> не является лучшим боксёром мира вне зависимости от веса (P4P). Увеличить
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«Мой король вне зависимости от веса — Ломаченко. Мне он больше нравится. У меня есть сомнения насчёт победы Уорда над Сергеем Ковалёвым. Он классный боец с хорошими навыками, но в том бою Ковалёв был лучше. Я бы хотел сразиться с Уордом», — приводит слова Гвоздика Boxing News 24.

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