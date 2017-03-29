Определился состав «Astana Arlans» на матч WSB с «Uzbek Tigers»
В субботу, 1 апреля казахстанская команда «Astana Arlans» в Ташкенте встретится с «Uzbek Tigers» в рамках Всемирной серии бокса, пишет Sports.kz.
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Стал известен состав команды «Astana Arlans» на это противостояние: Темиртас Жусупов (49 кг), Ильяс Сулейменов (56 кг), Дильмурат Мижитов (64 кг), Сапарбай Айдаров (75 кг), Антон Пинчук (91 кг).
У узбеков в свою очередь выступят следующие боксеры: Хасанбой Дусматов (49 кг), Абдулхай Шарахматов (56 кг), Ельнур Абдураимов (64 кг), Исроил Мадримов (75 кг), Зухриддин Махкамов (91 кг).
Начало запланировано на 18:00 по Астане. Прямая трансляция на телеканале «Хабар».
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