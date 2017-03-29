Чавес-старший назвал недостатки Головкина
Хулио Сесар Чавес, отец мексиканского боксера Хулио Сесара
Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО), в интервью Boxeo Central рассказал о слабых сторонах казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Головкин — великий боец, великий чемпион. Но было видно, что он проиграл бой Джейкобсу. Ему не нравилось, что поединок заходит на дистанцию: он стал намного медленнее и выглядел уставшим, — сказал
Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей. Этот бой стал первым 12-раундовым поединком в карьере казахстанского боксера.
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