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29 марта 2017, 18:36 | Бокс | Sports.kz

Чавес-старший назвал недостатки Головкина

Хулио Сесар Чавес, отец мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО), в интервью Boxeo Central рассказал о слабых сторонах казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Хулио <span class=error>Сесар</span> <span class=error>Чавес</span> отец мексиканского боксера Хулио <span class=error>Сесара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> (50−2−1 32 КО) в интервью Boxeo Central рассказал о слабых сторонах <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Головкин — великий боец, великий чемпион. Но было видно, что он проиграл бой Джейкобсу. Ему не нравилось, что поединок заходит на дистанцию: он стал намного медленнее и выглядел уставшим, — сказал Чавес-старший.

Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей. Этот бой стал первым 12-раундовым поединком в карьере казахстанского боксера.

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