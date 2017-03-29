Чавес-старший назвал недостатки Головкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Головкин — великий боец, великий чемпион. Но было видно, что он проиграл бой Джейкобсу. Ему не нравилось, что поединок заходит на дистанцию: он стал намного медленнее и выглядел уставшим, — сказал Чавес-старший.



Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей. Этот бой стал первым 12-раундовым поединком в карьере казахстанского боксера.