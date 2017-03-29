В сборной Казахстана нашли замену травмированным Алимханулы и Ниязымбетову на чемпионат Азии
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов назвал корреспонденту Vesti.kz кандидатов, которые могут заменить двукратного олимпийского призера Адильбека Ниязымбетова и чемпиона мира-2013 Жанибека Алимханулы.
«Лидеры на чемпионат Азии точно не поедут. Ниязымбетов травмирован и лечится. Алимханулы только прошел реабилитацию и только приступает к работе… В этот раз мы рассматриваем к участию молодых ребят. Может быть,
В перспективе у нас есть
Напомним, квалификационный чемпионат Азии по боксу пройдет в Ташкенте с 29 апреля по 7 мая. Сильнейшие боксеры континента отправятся на мировой турнир, который примет в этом году Германия.
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