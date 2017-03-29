В сборной Казахстана нашли замену травмированным Алимханулы и Ниязымбетову на чемпионат Азии

«Лидеры на чемпионат Азии точно не поедут. Ниязымбетов травмирован и лечится. Алимханулы только прошел реабилитацию и только приступает к работе… В этот раз мы рассматриваем к участию молодых ребят. Может быть, кого-то поднимем из категории до 75 килограммов. Есть парень, который на молодежном чемпионате мира стал серебряным призером — Бек Нурмаганбет. Есть еще один призер чемпионата мира — Бекзад Нурдаулетов. Рассматриваем и более опытных ребят из категории до 75 килограммов.

В перспективе у нас есть три-четыре молодых и перспективных боксера, которые будут привлечены на чемпионат Азии и первенство мира. Тренерский совет надеется на них. Мы видим, что они могут показать хороший результат. Да и через год они будут еще лучше, а к следующей Олимпиаде боксеры 96−98 годов рождения будут как те спортсмены, которые у нас были в Лондоне. Хорошая у нас команда была. На Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро была очень хорошая команда, — поделился Айтжанов.

Напомним, квалификационный чемпионат Азии по боксу пройдет в Ташкенте с 29 апреля по 7 мая. Сильнейшие боксеры континента отправятся на мировой турнир, который примет в этом году Германия.