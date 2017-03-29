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https://sport.mail.ru/news/boxing/29246188/
29 марта 2017, 17:20 | Бокс | Vesti.kz

Канат Ислам и Жанат Жакиянов проведут открытую тренировку в Алматы

Известные казахстанские боксеры-профессионалы Канат Ислам и Жанат Жакиянов 1 апреля в Алматы проведут открытую тренировку для своих болельщиков, передает корреспондент Vesti.kz.

Как обещают организаторы мероприятия, пришедшие любители бокса станут не только свидетелями полуторачасовой тренировки спортсменов, но и смогут с ними пообщаться лично, сфотографироваться на память и взять автографы. Болельщикам также обещают подарочную пару перчаток с подписями боксеров.

Открытая тренировка пройдет в клубе «MD бокс», который расположен на пересечение улиц Гагарина и Утепова. Занятие начнется в 10:30 по времени Астаны.

Добавим, 32-летний Канат Ислам, выступающий в первом среднем весе, выиграл все 23 проведенных боя среди профессионалов. Планируется, что один из следующих боев казахстанец проведет в Астане — уже объявлена дата старта продаж билетов на событие. Может в этом вечере бокса принять участие и чемпион мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе Жанат Жакиянов. В своем последнем поединке 33-летний спортсмен по очкам выиграл у американца Роуши Уоррена и довел число побед до 27 (есть у него и одно поражение).

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