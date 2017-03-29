Василий Левит: К чемпионату Азии я подойду в хорошей форме

— Василий, следите за выступлениями боксеров «Астана Арланс»?

— Да, смотрю бои, читаю новости, слежу за выступлением ребят из «Астана Арланс». Я болею за этот клуб, он мне не безразличен.

— У Вас достаточно плотный тренировочный график в этом году, уже даже приняли участие в международном турнире в Германии. Позволит ли он выступить за «Астана Арланс», если вы понадобитесь клубу?

— Все будет зависеть от решения тренеров. Если будет нужно, то я, конечно, выступлю за «Астана Арланс», если мне нужна будет такая практика.

— В марте Вы выиграли «золото» на «малом чемпионате мира» в Германии. Этот турнир стал для Вас первым после Олимпиады. Понятно, что Вы довольны результатом, а насколько довольны содержанием своих боев, своей формой?

— Пока я еще не на самом пике формы, еще набираю. Процентов на 60−70, наверное, набрал. После этих УТС будут еще сборы в Астане, работа продолжается. Дай Бог, все нормально будет, к чемпионату Азии я подойду в хорошей форме.

— Как прошли бои в Германии, не было ли трудностей?

— Все прошло нормально, соперники были интересные. Я получил опыт, посмотрел, над чем мне еще нужно работать.

— Многие любители бокса в Казахстане расстроились, что участие в этом турнире в Германии не принял ваш соперник по олимпийскому финалу россиянин Евгений Тищенко. Вас не расстроило, что реванш не состоялся?

— Да я об этом вообще не думал, голову себе не забивал. Я туда просто поехал за практикой, вот и все.

— Не все участники бразильской Олимпиады начали 2017-й год активными выступлениями в любительском ринге. Кто-то перешел в профи, кто-то просто не выступает по разным причинам. Почему Вы решили не оттягивать свое возвращение?

— За других говорить не буду. А я хотел, чтобы была цель в этом году. Не хочется просто так тренироваться, хочется принимать участие в турнирах. Пока не хочется никакую паузу брать.

— Наверное, заскучали по рингу, учитывая, какой насыщенный неспортивный график был после Олимпиады?

— Скучать некогда было, было много мероприятий. Но сейчас, да, я спокойно тренируюсь, нахожусь в своей тарелке, занимаюсь своим делом.

— Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов сказал, что от Вас на чемпионате Азии, естественно, будут ждать золотую медаль. Добавит сложности то, что турнир пройдет в Узбекистане, который славится своей боксерской школой и наверняка выставит сильнейших бойцов?

— Мне, если честно, без разницы, в какой стране пройдет турнир. Там все будет зависеть от меня, от моей команды, от того, как подготовлюсь.

— Вы сказали, что хотели поставить цель в этом году. Этой целью можно назвать августовский чемпионат мира, медалей которого у Вас в копилке пока нет?

— Пока моя цель — хорошо подготовиться и хорошо выступить на чемпионате Азии. Следующие задачи уже будем ставить после этого.

Напомним, 1 апреля в Ташкенте казахстанский клуб «Астана Арланс» в принципиальной встрече с «Узбек Тайгерс» определит, кто станет лидером группы С. Прямую трансляцию будут вести Vesti.kz.