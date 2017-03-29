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29 марта 2017, 15:52 | Бокс | Sports.kz

Финансовые условия боя Головкин — Сондерс согласованы

Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен в интервью ESPN прокомментировал ход переговоров с командой казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) о возможном бое, сообщает Sports.kz.

Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0 12 КО) <span class=error>Фрэнк</span> <span class=error>Уоррен</span> в интервью <span class=error>ESPN</span> прокомментировал ход переговоров с командой <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) о возможном бое сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Как я уже говорил, все зависит от того, хотят они этого боя или нет. Потому что Билли готов драться с Головкиным где угодно — в Казахстане, Америке или Англии. Но если в ближайшие пару дней ничего не будет сделано, мы не сможем больше ждать. В финансовом плане все условия согласованы. Так что все просто: хотят они боя с Сондерсом или нет, — отметил Уоррен.

Ранее Уоррен и Сондерс выдвинули команде Головкина ультиматум: сначала сам боксер заявил, что хочет, чтобы к пятнице GGG подписал контракт, а его промоутер затем добавил, что если до конца недели вопрос не будет решен, бой не состоится.

Если стороны успешно завершат переговоры, то с большой долей вероятности бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.

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