— Как я уже говорил, все зависит от того, хотят они этого боя или нет. Потому что Билли готов драться с Головкиным где угодно — в Казахстане, Америке или Англии. Но если в ближайшие пару дней ничего не будет сделано, мы не сможем больше ждать. В финансовом плане все условия согласованы. Так что все просто: хотят они боя с Сондерсом или нет, — отметил Уоррен.



Ранее Уоррен и Сондерс выдвинули команде Головкина ультиматум: сначала сам боксер заявил, что хочет, чтобы к пятнице GGG подписал контракт, а его промоутер затем добавил, что если до конца недели вопрос не будет решен, бой не состоится.



Если стороны успешно завершат переговоры, то с большой долей вероятности бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.