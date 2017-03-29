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https://sport.mail.ru/news/boxing/29243502/
29 марта 2017, 14:34 | Бокс | Чемпионат.com

Юриоркис Гамбоа может 5 мая провести бой с Джейсоном Велесом

Бывший чемпион мира в полулёгком весе по версии WBA кубинец Юриоркис Гамбоа (26−1−0, 17 КО) может провести свой следующий поединок против уроженца Пуэрто-Рико Джейсона Велеса (24−4−1, 16 KO).

Встречу этих боксёров планируется организовать 5 мая в Лас-Вегасе, информирует BoxingScene.

Свой последний бой Гамбоа провёл 11 марта против аргентинца Рене Альвардо (28−8−0, 16 КО), над которым одержал победу по очкам. Для кубинца этот бой стал первым после 16-месячного простоя.
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