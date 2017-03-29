Юриоркис Гамбоа может 5 мая провести бой с Джейсоном Велесом

Президент Федерации профессионального бокса Ерлан Бекхожин подробно рассказал корреспонденту Vesti.kz о ситуации, сложившейся вокруг вечера бокса с участием чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, который должен пройти в рамках международной выставки EXPO в июне этого года.