Юриоркис Гамбоа может 5 мая провести бой с Джейсоном Велесом
Бывший чемпион мира в полулёгком весе по версии WBA кубинец Юриоркис Гамбоа (26−1−0, 17 КО) может провести свой следующий поединок против уроженца
Пуэрто-Рико Джейсона Велеса (24−4−1, 16 KO).
Встречу этих боксёров планируется организовать 5 мая в
Свой последний бой Гамбоа провёл 11 марта против аргентинца Рене Альвардо (28−8−0, 16 КО), над которым одержал победу по очкам. Для кубинца этот бой стал первым после 16-месячного простоя.
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